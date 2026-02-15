Wasser-Ausfall im Landkreis Görlitz: Feuerwehr rät Vorräte anzulegen

Großschönau - In Großschönau im Landkreis Görlitz fällt ab Sonntagnachmittag die Trinkwasserversorgung aus.

Ab 15 Uhr kommt es in Großschönau zu einer Wasserunterbrechung. (Symbolbild) © 123rf/kinash

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Pulsnitz mitteilt, wird die Wasserunterbrechung von 15 Uhr bis mindestens Mitternacht andauern.

Betroffen sind alle Haushalte in den Straßenzügen oberhalb der Bahnstrecke der Gemeinde Großschönau.

Die Feuerwehr bittet die Anwohner daher dringend, ausreichende Trinkwasservorräte anzulegen und notwendige Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um die Zeit ohne Wasser problemlos zu überbrücken.