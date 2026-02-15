Wasser-Ausfall im Landkreis Görlitz: Feuerwehr rät Vorräte anzulegen
Großschönau - In Großschönau im Landkreis Görlitz fällt ab Sonntagnachmittag die Trinkwasserversorgung aus.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr Pulsnitz mitteilt, wird die Wasserunterbrechung von 15 Uhr bis mindestens Mitternacht andauern.
Betroffen sind alle Haushalte in den Straßenzügen oberhalb der Bahnstrecke der Gemeinde Großschönau.
Die Feuerwehr bittet die Anwohner daher dringend, ausreichende Trinkwasservorräte anzulegen und notwendige Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um die Zeit ohne Wasser problemlos zu überbrücken.
Die Freiwillige Feuerwehr Großschönau ist derzeit mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und weist mit Lautsprecherdurchsagen auf die Unterbrechung hin. Auch die Feuerwehr Pulsnitz ist nach einem Hilfeersuchen der Großschönauer Kameraden vor Ort.
Über die genaue Ursache der Unterbrechung liegen derzeit noch keine Informationen vor.
Titelfoto: 123rf/kinash