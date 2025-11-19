Geplanter Riesenspeicher soll Stromschwankungen ausgleichen

Dresden - Der Lausitzer Energiekonzern LEAG will den Aufbau großer Batteriespeicher vorantreiben. Die Konzerntochter Clean Power schloss jetzt einen Liefer- und Bauvertrag für einen Giga-Batteriespeicher am sächsischen Kraftwerksstandort Boxberg . Partner ist der chinesische Energiespeicher-Anbieter HyperStrong.

Dort, wo im Dezember 2024 die letzten Kühltürme des alten Kraftwerks Boxberg gesprengt wurden, soll die neue "GigaBattery Boxberg 400" entstehen. © Robert Michael/dpa

Einst ragten hier die Kühltürme des Boxberger Kohlekraftwerks in den Himmel. Im Dezember vorigen Jahres wurden die letzten drei gesprengt - um Platz zu machen für die eine neue Ära der Energieversorgung.

Auf der rund sechs Hektar großen Fläche soll die "GigaBattery Boxberg 400" entstehen.



Vorgesehen sind eine Anschlussleistung von 400 Megawatt und eine Speicherkapazität von 1600 Megawattstunden.

Nach Angaben der LEAG ließe sich damit der Stromverbrauch von etwa 640.000 Haushalten für vier Stunden decken. Die Anlage solle Einspeiseschwankungen erneuerbarer Energien ausgleichen und das Netz stabilisieren, teilte der Konzern mit.