Minister verkündet "Trendwende" beim Unterrichts-Ausfall, doch Lehrerverband ist irritiert

Dresden - Erstmals seit zehn Jahren hat es an sächsischen Schulen weniger Unterrichtsausfall gegeben. Während Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) vom Erfolg im Kampf gegen den Lehrermangel spricht, sieht der Sächsische Lehrerverband (SLV) vor allem Zahlenkosmetik.

Schüler beim Lernen mit dem Tablet - laut Kultusministerium gibt es in Sachen Unterrichtsausfall eine Trendwende. © Wolfgang Schmidt

"Die Trendwende ist da: mehr Lehrkräfte, weniger Ausfall. Zum ersten Mal seit zehn Jahren sinkt der Unterrichtsausfall - und das bei steigenden Schülerzahlen", verkündete Clemens jetzt voller Stolz.

Die ersten Daten des neuen Schuljahres würden zeigen, dass die Maßnahmen der letzten Jahre wirkten.



Die Zahlen: Nach Angaben des Kultusministeriums fielen im August insgesamt 3,1 Prozent der Unterrichtsstunden aus (Vorjahr: 3,6 Prozent).

Im September waren es 3,2 Prozent (Vorjahr: 3,7 Prozent). Die größte Verbesserung gab es demnach in Oberschulen mit einer Verringerung von 8 auf 5,8 Prozent (August) und von 7,8 auf 5,8 Prozent (September).

Im Gymnasium reduzierte sich der Ausfall im September von 1,8 auf 1,4 Prozent. In den Grundschulen nahm er dagegen zu: im August von 0,8 auf 1,0 Prozent und im September von 1,0 auf 1,4 Prozent.

Im Frühjahr hatte Clemens ein Maßnahmenpaket aufgelegt. Unter anderem sollen ältere Lehrkräfte mehr Stunden arbeiten als bisher. Zudem wird mehr fächerübergreifender Unterricht angestrebt. Lehrkräfte sollen an Schulen mit besonderem Mangel abgeordnet werden.