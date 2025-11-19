Drama im Lausitzer Seenland: Mann nach Bootsunglück vermisst
Hoyerswerda - Am Mittwochnachmittag kam es auf dem Geierswalder See bei Hoyerswerda zu einem Bootsunfall. Seitdem wird ein 64-jähriger Mann vermisst.
Wie der Polizei-Pressesprecher Kai Siebenäuger mitteilte, geriet ein 64-jähriger Mann gemeinsam mit einem zwölfjährigen Jungen gegen 13 Uhr auf dem Geierswalder See in Not, als ihr Boot aus bisher ungeklärter Ursache kenterte.
Während der Junge von Ersthelfern aus dem Wasser gerettet und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde, blieb der Mann verschwunden.
Unverzüglich rückten zahlreiche Rettungskräfte aus Sachsen und Brandenburg aus.
Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht waren vor Ort und wurden dabei von einem Hubschrauber, einer Drohne und mehreren Rettungsbooten unterstützt.
Die Suche wurde vorübergehend eingestellt
Die Suche auf dem Wasser musste jedoch wegen einbrechender Dunkelheit vorübergehend eingestellt werden.
Am Donnerstagmorgen wird sie mit Unterstützung von Tauchern fortgesetzt. Zwischenzeitlich konnte die Feuerwehr das gekenterte Boot bergen.
Die Kriminalpolizei sowie die Wasserschutzpolizei untersuchen nun die genauen Umstände des Unfalls.
