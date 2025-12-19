 7.977

"Dicker Fisch ins Netz gegangen": Sächsische Fahnder stellen jungen Mann mit Wohnmobil - Knast!

Sie hatten den richtigen Riecher: Am späten Dienstagabend haben Fahnder auf der A4 bei Bautzen ein gestohlenes Wohnmobil sichergestellt.

Von Maximilian Schiffhorst

Bautzen - Sie hatten den richtigen Riecher: Am späten Dienstagabend haben Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe auf der A4 bei Bautzen ein gestohlenes Wohnmobil sichergestellt.

Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, ist den Einsatzkräften dabei "ein dicker Fisch ins Netz gegangen". So saß am Steuer ein litauischer Staatsbürger (19). Er hatte den Citroën offenbar zuvor entwendet.

Das angebrachte Kennzeichen war gefälscht und gehörte nicht zum Fahrzeug. Auch war das Schloss der Fahrertür beschädigt sowie das Zündschloss gewaltsam entfernt.

"Die Beamten kontaktierten den Halter, der den Diebstahl noch nicht bemerkt hatte", heißt es.

Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Justiz vorgeführt.

"Ein Haftrichter schickte den Mann am Mittwoch in Untersuchungshaft", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Die Soko "Kfz" habe die Ermittlungen aufgenommen.

