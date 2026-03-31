Gewalt gegen Sachsens CSD-Teilnehmer: "An- und Abreisen werden zu Angsträumen"

Dresden - Vielfalt unter Beschuss: Spätestens seit 2024 stehen "Christopher Street Days" (CSD) und Pride-Paraden im Fokus rechtsextremer Gegendemos. Erstmals haben Wissenschaftler nun untersucht, wie sich das auf die Teilnehmer der Demos auswirkt. Doch auch vom Freistaat Sachsen gibt es Gegenwind für den Regenbogen.

Der CSD in Bautzen zieht Rechtsextreme aus ganz Deutschland an. © Steffen Füssel

Auf 15 CSDs, einem Dyke-Marsch und der "Queerpride Dresden" verteilten die Politikwissenschaftler Lea Bellmann (25) und Bastian Stock (33) Fragebögen, 2701 davon kamen auswertbar zurück.

"Das ist keine Repräsentativität, aber ein guter Einblick", erklärt Stock. Im ländlichen Raum habe man damit sogar 16 Prozent der Teilnehmer erreicht.

Doch deren Stimmung hat wenig mit Party zu tun: 755-mal wurden den Forschern selbst erlebte und 1530 beobachtete Angriffe berichtet. "Während der Events eher weniger", sagt Lea Bellmann. "Aber die An- und Abreisen werden zu Angsträumen."

Dass es sich nicht nur um gefühlte Bedrohung handelt, zeigen die Antworten aus dem Innenministerium auf Anfragen der Linken-Angeordneten Juliane Nagel (47) zu queerfeindlicher Gewalt.