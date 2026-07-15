Gewaltig! Mini-Museum der Olsenbande gerettet
Pirna - Aufatmen im Mini-Olsenbande-Museum in Riesa. Das nur acht Quadratmeter große Museum von Sebastian Kujath (47) kann auch künftig Besucher empfangen - und darf auf einem Auto mit dem Scherenschnitt des dänischen Gauner-Trios für das Museum werben.
"Die Unstimmigkeiten bei der Verwendung des Logos sind beigelegt", erklärt Kujath.
"Ich darf das Logo verwenden. Firmen, die sich an der Finanzierung der Werbung beteiligen, sind nicht mit ihrem Firmen-Logo, aber via QR-Code präsent."
Nun fehlt es "nur" noch an Unterstützern. "Bislang haben sich zwei von 29 angeschriebenen Firmen gemeldet."
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Mit der Fahrzeugwerbung erhoffen sich Kujath und seine Lebensgefährtin Yvonne, dass ihr Museum noch bekannter wird und die Olsenbande lebendig bleibt.
Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf, Steffen Füssel