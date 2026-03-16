Gewaltiger Hülsenvorsprung: Sachsen ist das Land der Erbsenzähler

Kamenz - Jede zweite Erbse in Deutschland stammt aus Sachsen . Damit ist der Freistaat bundesweit der größte Produzent des Gemüses. Das geht aus einer vom Statistischen Landesamt Kamenz veröffentlichten Statistik zum Gemüseanbau hervor.

Schote für Schote: In Sachsen wachsen die meisten Erbsen Deutschlands. © IMAGO/Zoonar

Demnach wurden im vergangenen Jahr in Sachsen 7960 Tonnen geerntet, in ganz Deutschland waren es 16.484 Tonnen. Sachsen stellt mit 53 Prozent auch die größte Anbaufläche für Erbsen in ganz Deutschland.

Das "meiste" Gemüse war aber die Zwiebel. 11.893 Tonnen ernteten Sachsens Gemüsebauern davon im vergangenen Jahr. Die Erbse rangiert mengenmäßig auf Platz 2.

Bemerkenswert ist die Steigerung im ökologischen Anbau von Gemüse.