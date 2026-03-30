Glashütte feiert Vater der Uhrenindustrie
Glashütte - Moritz Grossmann (1826-1885) gehört zu den Gründungsvätern der Glashütter Uhrenindustrie. Seinem 200. Geburtstag ist die neue Foyer-Ausstellung im Deutschen Uhrenmuseum Glashütte gewidmet.
Grossmann gründete zum Jahreswechsel 1854/55 eine der ersten Glashütter Uhrenwerkstätten.
Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass die Uhrmacherlehre stetig weiterentwickelt wurde und 1878 die Deutsche Uhrmacherschule Glashütte eröffnet wurde. Er selbst war dort auch als Lehrer tätig.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Ab Ende Juni wird eine zweite Schau, die Sonderausstellung "Grossmann200", im Museum Leben und Werk des Uhrmachers ausführlich präsentieren. Das Museum ist mittwochs bis samstags (10-17 Uhr) geöffnet.
Titelfoto: Bildmontage: PR / imago/Rolf Kremming