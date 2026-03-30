Glashütte feiert Vater der Uhrenindustrie

Mit einer Ausstellung wird der 200. Geburtstag des Gründungsvaters der Glashütter Uhrenindustrie gefeiert.

Von Katrin Koch

Glashütte - Moritz Grossmann (1826-1885) gehört zu den Gründungsvätern der Glashütter Uhrenindustrie. Seinem 200. Geburtstag ist die neue Foyer-Ausstellung im Deutschen Uhrenmuseum Glashütte gewidmet.

Das Deutsche Uhrenmuseum in Glashütte würdigt in diesem Jahr Uhrmacher Moritz Grossmann. © Bildmontage: PR / imago/Rolf Kremming Grossmann gründete zum Jahreswechsel 1854/55 eine der ersten Glashütter Uhrenwerkstätten. Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass die Uhrmacherlehre stetig weiterentwickelt wurde und 1878 die Deutsche Uhrmacherschule Glashütte eröffnet wurde. Er selbst war dort auch als Lehrer tätig.

Für die Schau wurden alle Einzelteile einer Grossmann-Uhr gerahmt. © PR

Dein tägliches News-Update Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden