"Glücksatlas" überrascht: Krisenzeit macht Sachsen wohl glücklich - nur eine Stadt hadert

Dresden/Leipzig - Kriegsangst, Firmenpleiten, massive Teuerung, wachsende Kriminalität - eigentlich müsste die Stimmung der Sachsen im Keller sein. Ist sie aber nicht! Die Sachsen sind so zufrieden wie lange nicht mehr: Zu diesem überraschenden Ergebnis kommen jedenfalls Forscher der Universität Freiburg in ihrem "Glücksatlas 2025".

Die Leipziger sind laut Studie weit glücklicher, als es ihre objektiven Lebensumstände eigentlich hergeben. Vielleicht auch eine Folge des in der Messestadt äußerst beliebten Cannabis-Konsums? © Montage: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa ; Marcus Brandt/dpa

Nach mehreren Jahren des Rückgangs ist die durchschnittliche Zufriedenheit der Menschen im Freistaat 2025 wieder gestiegen und befindet sich auf Vor-Corona-Niveau. Das geht aus dem neuen "Glücksatlas" hervor, den die Uni Freiburg in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt hat.



Die subjektive Lebenszufriedenheit stieg demnach im Vergleich zu 2024 von 6,87 auf 6,96 Punkte. Die Bewertungsskala geht von 0 ("gar nicht zufrieden") bis 10 Punkte ("völlig zufrieden").

Im bundesweiten Vergleich belegt Sachsen Rang 12 und liegt unter dem Bundesdurchschnitt von 7,09 Punkten. Hamburg (7,33) ist demnach das "glücklichste" Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern (6,06) das verdrießlichste.

Innerhalb Sachsens zeigen sich regionale Unterschiede. Die Menschen in Westsachsen sind laut "Glücksatlas" zufriedener als die in Ostsachsen. Bei den Großstädten im Freistaat hat Leipzig offenbar ein paar Endorphine mehr als Chemnitz. Die Messestadt liegt im Deutschland-Ranking mit 7,11 Punkten auf Platz 15, Chemnitz (7,10) auf 16.