Glücksbringer suchen händeringend Nachwuchs: Den Schornsteinfegern gehen die Meister aus

Dresden - Der einstige Glücksbringer steckt in der Krise, denn Sachsen gehen die Bezirksschornsteinfeger aus. Der Grund: Immer weniger Gesellen machen den Meister - und wagen somit den Schritt in die Selbstständigkeit der schwarzen Zunft.

Obermeister Heiko Hirsch (58) hofft, dass sich die Azubis, die ihre Gesellenprüfung hinter sich haben, auch für den Meistertitel begeistern können. © Kristin Schmidt

"In westlichen Bundesländern hat die Hälfte aller Schornsteinfeger den Meister, im Osten nur etwa 15 Prozent", weiß Innungs-Obermeister Heiko Hirsch (58). Die Folgen des Mangels sind längst spürbar.

Während die Essenkehrer vor allem hoheitliche Aufgaben wie Feuerstättenschau oder Bauabnahmen übernehmen, sind im Dresdner Bereich aktuell lediglich 110 von eigentlich 123 Bezirken besetzt. Dazu gehören die Stadt Dresden, Bautzen, Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie Meißen.

"Für drei weitere Bezirke haben wir mangels Bewerber derzeit die Vertretung durch benachbarte Bezirksschornsteinfeger angeordnet", erklärt die Landesdirektion Sachsen (LDS). "Die Nachbesetzung frei werdender Bezirke gestaltet sich zunehmend schwieriger."

Für Hirsch liegt das Problem vor allem darin, dass "die Bereitschaft fehlt, in die Selbstständigkeit zu gehen".

Für ihn allerdings unverständlich: "Wer als Meister einen Bezirk übernimmt, muss nicht mühsam einen Kundenstamm aufbauen wie in anderen Handwerksberufen."