Sächsische Verbraucherzentrale warnt: Fake-Shops nutzen Hitzewelle aus

Chemnitz - Vorsicht! Betrüger nützen sogar die Hitzewelle aus.

Einige Modelle solcher tragbaren Raumklimaanlagen taugen nichts , andere sind überteuert und wieder andere werden erst gar nicht verschickt, das Geld aber einbehalten. (Symbolbild) © imago images/KS-Images.de

Eine Chemnitzerin bestellte nach dem Anklicken einer Werbeanzeige ein tragbares Klimagerät und bezahlte den Kaufpreis über PayPal. Aber sie erhielt weder eine Bestell- oder Auftragsbestätigung noch weitere Informationen zur Bestellung.

Tatsächlich existieren viele Online-Shops nur im Internet. Ware wird in solchen Fällen nicht versendet.

"Vermeintliche Schnäppchen, positive Bewertungen und künstlicher Zeitdruck verleiten viele zu spontanen Kaufentscheidungen", warnt Kevin Bauer, Berater bei der Verbraucherzentrale Sachsen in Chemnitz.

In einem solchen Fall sein Geld wiederzubekommen, ist kein Selbstläufer.