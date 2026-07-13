Sächsische Verbraucherzentrale warnt: Fake-Shops nutzen Hitzewelle aus
Chemnitz - Vorsicht! Betrüger nützen sogar die Hitzewelle aus.
Eine Chemnitzerin bestellte nach dem Anklicken einer Werbeanzeige ein tragbares Klimagerät und bezahlte den Kaufpreis über PayPal. Aber sie erhielt weder eine Bestell- oder Auftragsbestätigung noch weitere Informationen zur Bestellung.
Tatsächlich existieren viele Online-Shops nur im Internet. Ware wird in solchen Fällen nicht versendet.
"Vermeintliche Schnäppchen, positive Bewertungen und künstlicher Zeitdruck verleiten viele zu spontanen Kaufentscheidungen", warnt Kevin Bauer, Berater bei der Verbraucherzentrale Sachsen in Chemnitz.
In einem solchen Fall sein Geld wiederzubekommen, ist kein Selbstläufer.
Viele Kunden reagieren überstürzt, sagt Bauer. Wichtig sei in einem Käuferschutzverfahren, den richtigen Reklamationsgrund anzugeben. "Der kann entscheidend dafür sein, ob eine Rückerstattung erfolgreich ist“, so Bauer.
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