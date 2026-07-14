Wäschetrockner mit Popstar-Ambitionen: Sächsisches Start-up lässt Kampagne von KI planen

Mittweida - Erst schreibt KI Texte, dann malt sie Bilder - und jetzt verkauft sie auch noch Wäschetrockner. Das Mittweidaer Start-up TOSA home appliance hat für seinen kompakten Wäschetrockner HEYDRY eine komplette Werbekampagne mit Künstlicher Intelligenz gebaut.

Vom Tourproblem zur Gründeridee: Marcel "Sam" Nagler (42) entwickelte HEYDRY, weil nasse Bühnen-Outfits unterwegs schnell wieder einsatzbereit sein müssen. © Sven Gleisberg

Hinter dem Produkt stehen die Gründer Marcel "Sam" Nagler (42) und Toni Plewe (31) aus Mittweida (Mittelsachsen). Die Idee: ein kleiner, schneller Wäschetrockner für Menschen, die wenig Platz haben - etwa in kleinen Wohnungen, auf Reisen oder hinter der Bühne. Tatsächlich entstand die Idee auch auf Tour.

Musiker Nagler suchte immer wieder eine Lösung, um Bühnenwäsche in engen Backstage-Räumen schnell trocken zu bekommen. Gemeinsam mit Ingenieur Plewe wurde daraus 2024 ein serienreifer Trockner.

Jetzt drehen die beiden auch beim Marketing auf. Eine klassische Kampagne wäre für ein junges Unternehmen kaum bezahlbar gewesen. Also übernahm KI große Teile der Arbeit: Musik, Bilder, Video, sogar die auftretenden Personen.

Im Mittelpunkt steht der Song "Eins, Zwei, Frei". Kein kurzer Werbejingle, sondern ein richtiger Pop-Titel, der auf Spotify, Apple Music, Instagram und TikTok veröffentlicht werden soll.