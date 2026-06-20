Glutofen Sachsen: Viele Ostdeutsche in Sorge vor Hitze-Dauerwelle

Dresden - Bei Temperaturen von teilweise über 35 Grad hat die Hitze Sachsen voll im Griff. Die Angst in Ostdeutschland vor weiteren Hitzewellen ist groß. Die Vorbereitung auf eine mögliche "Dauerwelle" halten viele für unzureichend.

Für die nächsten Tage ist keine Entspannung von der glühenden Hitze angesagt. © picture alliance/dpa

Mehr als die Hälfte der Ostdeutschen macht sich wegen der Hitze ernste Sorgen. Das gaben bei einer repräsentativen Umfrage der Barmer-Krankenkasse in Kooperation mit dem F.A.Z. Institut 55 Prozent der Befragten an.

Gut informiert fühlen sich 82 Prozent, 70 Prozent passen aktiv ihr Verhalten an - durch mehr Ruhepausen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr oder reduzierte körperliche Belastung.

Für die nächsten Tage haben die Wetterdienste zum Teil Hitzewarnungen ausgegeben und sagen Temperaturen von über 30 Grad voraus, teilweise von über 35 Grad.

Die Waldbrandgefährdung lag am Freitag für den gesamten Norden des Freistaats bei der zweithöchsten Stufe 4.