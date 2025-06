22.06.2025 19:16 Brennende Matratze lehnt in Görlitz an Mehrfamilienhaus! Polizei vermutet Brandstiftung

Schreckmoment in Görlitz: Am Sonntagnachmittag stand dort plötzlich eine an eine Hauswand gelehnte Matratze in Flammen!

Von Christian Norm

Vorfall in Jauernicker Straße gegen 16:45 Uhr

Feuerwehr löschte den Brand schnell

Sachschaden: rund 1000 Euro

Polizei vermutet mögliche Brandstiftung Mehr anzeigen Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. © xcitepress/tb Der Vorfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr in der Jauernicker Straße, wie die Polizeidirektion Görlitz am Abend gegenüber TAG24 bestätigte. Demnach handelte es sich bei der Matratze um Sperrmüll. Zum Glück konnte die alarmierte Feuerwehr den Brand schnell löschen, bevor Schlimmeres passieren konnte. Sachsen Unfall Skoda kommt von Fahrbahn ab und kracht gegen Hauswand Der Sachschaden an der Hausfassade beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 1000 Euro. Die Matratze blieb pechschwarz zurück. © xcitepress/tb Wie es zu dem Ausbruch des Feuers kommen konnte, muss die Polizei jetzt ermitteln. Brandstiftung schließen die Beamten derzeit definitiv nicht aus.

