02.07.2025 21:52 3.155 Polizei sucht nach angeblicher Leiche in Gewässer in Ostsachsen, doch sie findet etwas anderes

Eine Leiche sollte in Kunnersdorf bei Bernstadt auf dem Eigen in einem Gewässer treiben. Spoiler: So war es nicht.

Von Holger Köhler-Kaeß

Kunnersdorf - Am Hitze-Mittwoch geht es Schlag auf Schlag in Kunnersdorf bei Bernstadt auf dem Eigen. Am Ende sorgt anstelle einer Leiche eine Puppe für Aufsehen.

Kunnersdorf kann aufatmen. Zunächst aber machte ein Großbrand Schlagzeilen. Am selben Tag kam dann das Gerücht auf, dass im Gewässer des Kalkwerks eine Leiche gesichtet worden sei. Das wäre allerdings etwas sehr viel für das Dorf im Landkreis Görlitz an nur einem Tag gewesen. Dennoch bestätigte die Polizeidirektion Görlitz am Abend gegenüber TAG24, dass man auf Höhe der S127 gegenüber der Mülldeponie tatsächlich nach einer leblosen Person gesucht habe. Der Einsatz sei bereits um 13.50 Uhr gelaufen. Die Beamten hätten jedoch etwas anderes gefunden: eine lebensgroße Puppe, so ein Polizeisprecher. Diesbezüglich kann Kunnersdorf also aufatmen.

