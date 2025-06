24.06.2025 07:25 2.897 Kräftiges Unwetter fegt über Sachsen: Baum kracht in Haus, Blitzeinschlag sorgt für Brand

Ein kräftiges Unwetter sorgte am Montag nicht nur in Berlin für Chaos - auch Sachsen war teils betroffen. So mussten Schäden etwa in Görlitz beseitigt werden.

Von Maximilian Schiffhorst

Görlitz/Lauta - Ein kräftiges Unwetter sorgte am Montagnachmittag nicht nur in Berlin und Brandenburg für Chaos - auch Sachsen war mancherorts betroffen. So mussten Schäden etwa in Görlitz beseitigt werden. Alles in Kürze Unwetter sorgt für Chaos in Sachsen

Baum kracht in Haus in Görlitz

Blitzeinschlag verursacht Brand in Lauta

Feuerwehr sichert Gefahrenstellen

Keine Verletzten bei Unwetterschäden Mehr anzeigen Sturmböen ließen einen Baum auf der Südoststraße in Görlitz umstürzen. © Danilo Dittrich Ein großer Baum auf der Südoststraße hielt den Sturmböen nicht stand und krachte gegen ein Haus. Dabei wurden auch ein Zaun sowie eine Telefonleitung in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise gab es ersten Angaben zufolge keine Verletzten. Die alarmierte Feuerwehr soll zwei Stunden damit beschäftigt gewesen sein, die Gefahrenstelle zu sichern und den Baum fachgerecht zu entfernen. In Lauta (Landkreis Bautzen) ging eine Gartenlaube samt Schuppen nach einem Blitzeinschlag in Flammen auf. Sie bedrohten das angrenzende Mehrfamilienhaus, weshalb schnelles Handeln gefragt war. Erzgebirge Crash im Erzgebirge: Bikerin knallt mit Renault zusammen Sachsen Unfall Simson-Fahrerin kracht mit Toyota zusammen: 16-Jährige nach Unfall schwer verletzt Letztlich konnte ein Übergreifen aufs Gebäude verhindert werden. Auch kamen alle Bewohner offenbar ohne Verletzungen davon. Lichterloh brannte in Lauta eine Gartenlaube samt Schuppen infolge eines Blitzeinschlags. © Screenshot/Facebook/Ortsfeuerwehr Laubusch Auch in Chemnitz war die Feuerwehr im Einsatz. Entwurzelte Vegetation forderte die Kameraden im Stadtteil Einsiedel heraus.

Titelfoto: Montage: Danilo Dittrich, Screenshot/Facebook/Ortsfeuerwehr Laubusch