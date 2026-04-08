Macheten-Mann streift betrunken durch Görlitz
Eric Hofmann, Jakob Anders
Görlitz – Was zum Henker sollte das denn? Ein Betrunkener (49) lief am Dienstagnachmittag mit gezückter Machete durch die Görlitzer Innenstadt. Passanten duckten sich ängstlich hinter Autos und in Hauseingänge weg - Ausnahmezustand!
Zeugen riefen kurz nach 15 Uhr die Polizei in die Landeskronstraße. Mehrfach wurde der Mann aufgefordert, die Waffe fallen zu lassen, ehe er wenige Hundert Meter weiter auf dem Brautwiesenplatz überwältigt und entwaffnet wurde.
Er kam in ein Krankenhaus: "Ein psychischer Ausnahmezustand kann derzeit nicht ausgeschlossen werden", berichtet ein Görlitzer Polizeisprecher. Zudem habe der Mann unter Alkohol (1,84 Promille) gestanden. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Zuvor soll es laut Görlitzer Polizei zu einer "körperlichen Auseinandersetzung" des 49-Jährigen mit einem anderen Mann (43) gekommen sein. Die Machete kam dabei jedoch nicht zum Einsatz.
Nach TAG24-Informationen soll es sich bei dem deutschen Macheten-Mann um einen stadtbekannten Neonazi handeln. Die Polizei äußerte sich dazu wegen laufender Ermittlungen nicht.
Erstmeldung vom 8. April 2026, 8.24 Uhr; letzte Aktualisierung um 17.44 Uhr.
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