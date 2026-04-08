Macheten-Mann streift betrunken durch Görlitz

Görlitz – Was zum Henker sollte das denn? Ein Betrunkener (49) lief am Dienstagnachmittag mit gezückter Machete durch die Görlitzer Innenstadt. Passanten duckten sich ängstlich hinter Autos und in Hauseingänge weg - Ausnahmezustand!

In Görlitz wurde ein Macheten-Mann festgenommen. (Symbolbild) © 123RF/evgeniy3030

Zeugen riefen kurz nach 15 Uhr die Polizei in die Landeskronstraße. Mehrfach wurde der Mann aufgefordert, die Waffe fallen zu lassen, ehe er wenige Hundert Meter weiter auf dem Brautwiesenplatz überwältigt und entwaffnet wurde.

Er kam in ein Krankenhaus: "Ein psychischer Ausnahmezustand kann derzeit nicht ausgeschlossen werden", berichtet ein Görlitzer Polizeisprecher. Zudem habe der Mann unter Alkohol (1,84 Promille) gestanden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Zuvor soll es laut Görlitzer Polizei zu einer "körperlichen Auseinandersetzung" des 49-Jährigen mit einem anderen Mann (43) gekommen sein. Die Machete kam dabei jedoch nicht zum Einsatz.