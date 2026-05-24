Gut 45.000 Euro weg: Görlitzerin will Kryptos handeln und fällt auf Fake-Plattform herein

Görlitz - Es war von Anfang an kein gutes Omen: Ausgerechnet am 1. April hat eine Frau aus Görlitz den Schritt auf eine Internetplattform gewagt - und dort insgesamt 45.800 Euro investiert. Als sie am 22. Mai einen Teil ihrer Investition zurückhaben wollte, stellte sich heraus, dass ihr Geld weg war.

Nicht jede Plattform, die Krypto-Handel anbietet, ist seriös. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Pfingstsonntag meldete, hatte die Anlegerin über die unseriöse Internetplattform ein Handelskonto angelegt, um in Kryptowährungen zu investieren.

In den vergangenen Wochen hatte sie dann mehrfach Geld überwiesen. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen zu diesem Betrug übernommen, so die Behörde am Sonntagmittag.

Wie konnte es nur so weit kommen? Vor der betroffenen Plattform wurde bereits mehrfach im Internet gewarnt, so die Polizei.

"Da diese ihren Kunden vorspielt Gewinne zu erzielen, um weitere Einzahlungen herauszuholen. Wenn es zu einer Auszahlung kommen soll, wird das Geld angeblich für Gebühren, Steuern oder Sicherheitsleistungen gebraucht und nicht ausgezahlt", erklärte die Polizei.

TAG24 hakte bei der Behörde nach, wollte wissen, um welche Plattform genau es sich handelt, um eine konkrete Warnung herausgeben zu können.