Mann verschleppt vor Supermarkt wartendes Mädchen in Waldstück

Rothenburg/Oberlausitz - Schock-Moment nahe Görlitz ! Ein Mädchen wurde von einem Mann in ein Waldstück verschleppt. Die Polizei kam gerade noch rechtzeitig.

Im Rahmen der Ermittlungen stieß die Polizei auf einen 36-Jährigen und nahm ihn fest. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Auf der Horkaer Straße ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ein bestürzender Vorfall. Eine Frau und ein Mädchen waren laut Polizei auf dem Weg zum Einkaufen.

Die Minderjährige wartete allein vor dem Supermarkt. Als die Erwachsene wiederkam, war das Mädchen verschwunden. Umgehend wurden Polizisten alarmiert und begannen schließlich mit der Suche.

Eine Frau informierte die Beamten unterdessen über ein um Hilfe rufendes Mädchen. Das Kind war von einem Mann gegen ihren Willen in ein nahegelegenes Waldstück geführt worden.

Beim Eintreffen der Polizei war der bis dahin Unbekannte bereits verschwunden.

Ermittlungen führten zu einem 36-jährigen Deutschen, der am Dienstagabend vorläufig festgenommen wurde.