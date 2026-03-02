Osterhase wartet im Landkreis Görlitz wieder sehnsüchtig auf Post

Seifhennersdorf - Das Oberlausitzer Osterhasenpostamt in Seifhennersdorf im Landkreis Görlitz ist eröffnet.

Von der Marketingidee zum Erfolg: Im Osterhasenpostamt im Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) "Querxenland" landen inzwischen jedes Jahr mehrere Tausend Briefe von Kindern. © DPA

Bis 1. April nehmen "Olli Osterhase" und seine Frau "Lotti Langohr" wieder Briefe aus aller Welt in Empfang.

Die Idee stammt von einer Studentin der Hochschule Zittau/Görlitz. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit entwickelte sie 2004 ein Konzept, um die Region für den Kinder- und Jugendtourismus attraktiver zu gestalten.