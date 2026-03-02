Osterhase wartet im Landkreis Görlitz wieder sehnsüchtig auf Post
Seifhennersdorf - Das Oberlausitzer Osterhasenpostamt in Seifhennersdorf im Landkreis Görlitz ist eröffnet.
Bis 1. April nehmen "Olli Osterhase" und seine Frau "Lotti Langohr" wieder Briefe aus aller Welt in Empfang.
Die Idee stammt von einer Studentin der Hochschule Zittau/Görlitz. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit entwickelte sie 2004 ein Konzept, um die Region für den Kinder- und Jugendtourismus attraktiver zu gestalten.
Mittlerweile kommen pro Jahr zwischen 2000 und 3000 Briefe auch aus dem Ausland, wie etwa von den Philippinen, aus Japan oder den USA.
Als Antwort gibt es einen individuell angepassten Brief, der das Renommee der Oberlausitz in die ganze Welt trägt.
Titelfoto: DPA