Osterhase wartet im Landkreis Görlitz wieder sehnsüchtig auf Post

Das Oberlausitzer Osterhasenpostamt in Seifhennersdorf ist eröffnet.

Von Thomas Staudt

Seifhennersdorf - Das Oberlausitzer Osterhasenpostamt in Seifhennersdorf im Landkreis Görlitz ist eröffnet.

Von der Marketingidee zum Erfolg: Im Osterhasenpostamt im Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) "Querxenland" landen inzwischen jedes Jahr mehrere Tausend Briefe von Kindern.
Von der Marketingidee zum Erfolg: Im Osterhasenpostamt im Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) "Querxenland" landen inzwischen jedes Jahr mehrere Tausend Briefe von Kindern.  © DPA

Bis 1. April nehmen "Olli Osterhase" und seine Frau "Lotti Langohr" wieder Briefe aus aller Welt in Empfang.

Die Idee stammt von einer Studentin der Hochschule Zittau/Görlitz. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit entwickelte sie 2004 ein Konzept, um die Region für den Kinder- und Jugendtourismus attraktiver zu gestalten.

Mittlerweile kommen pro Jahr zwischen 2000 und 3000 Briefe auch aus dem Ausland, wie etwa von den Philippinen, aus Japan oder den USA.

Als Antwort gibt es einen individuell angepassten Brief, der das Renommee der Oberlausitz in die ganze Welt trägt.

Titelfoto: DPA

Mehr zum Thema Görlitz: