Görlitzer OB setzt auf junge Familien und offene Grenzen

Görlitz - Eine Stadt, zwei Länder: Görlitz ist 950 Jahre alt, eine architektonische Perle und hat mit Zgorzelec einen polnischen Teil. Beim Blick in die Zukunft setzt man auf Wissenschaft und Forschung.

Octavian Ursu (58, CDU), Oberbürgermeister von Görlitz, will vor allem junge Familien nach Görlitz locken. © Sebastian Kahnert/dpa

"In den vergangenen Jahren hat sich hier ein Nukleus an Forschungseinrichtungen etabliert, der nun wächst. Davon profitiert die ganze Region", sagte Oberbürgermeister Octavian Ursu (58, CDU).

Als Filmkulisse für zahlreiche Hollywood-Produktionen hat sich "Görliwood" ohnehin schon im Ausland einen Namen gemacht.

"Das tut der gesamten Region gut. Wir sind eine Stadt in zwei Ländern, ein internationaler Standort", sagte Ursu. Gut 5000 Menschen aus Polen wohnten und arbeiteten in Görlitz.

Im Unterschied zu vielen Kommunen wachse die Stadt noch.