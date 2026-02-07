Polizeikontrolle eskaliert: Beamte verteidigen sich mit Pfefferspray gegen Schlagstock-Attacke

Görlitz - Beamte der Bundespolizei wurde im Rahmen einer Kontrolle in Görlitz von sechs jungen Männern mit einem Schlagstock angegriffen.

In Görlitz ist am Freitagabend eine Polizeikontrolle gewaltsam eskaliert. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am späten Freitagabend, gegen 23.35 Uhr, wurden die allesamt alkoholisierten Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren an der Sattigstraße durch die Polizei aufgegriffen.

Im Zuge der Kontrolle griff einer der Männer dabei zu einem Schlagstock, wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte.

Laut Mitteilung konnten die Beamten den Angriff nur mithilfe des Einsatzes von Pfefferspray unterbinden.

Eine anschließende Durchsuchung offenbarte, dass der Angreifer zudem einem Elektroschocker mit sich führte. Die Polizei beschlagnahmte beide Waffen.