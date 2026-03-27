Polizeieinsatz an Zittauer Oberschule: Schmierfink droht mit Straftaten

Zittau - Am Freitagvormittag wurden an der "Richard von Schlieben" Oberschule in Zittau (Landkreis Görlitz ) Schmierereien entdeckt, die die Polizei auf den Plan riefen.

Die Polizei rückte am Freitagvormittag zur "Richard von Schlieben" Oberschule in Zittau aus, nachdem dort Schmierereien entdeckt worden. © xcitepress

Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, seien Beamte gegen 10.10 Uhr zu dem Schulzentrum ausgerückt, nachdem Schülern an einer Tür Schmierereien ins Auge gefallen waren.

Der verantwortliche Schmierfink soll demnach mit Straftaten gedroht haben. Weitere Details zum Inhalt verriet die Polizei nicht.

Die Polizei ermittelt nun, wer für die Drohungen verantwortlich ist und wie aktuell diese sind. Auch wenn derzeit keine Gefahr für die Schüler bestehe, wird in der kommenden Woche eine Streife zur Sicherung der Schule abgestellt.