Polizeieinsatz an Zittauer Oberschule: Schmierfink droht mit Straftaten
Zittau - Am Freitagvormittag wurden an der "Richard von Schlieben" Oberschule in Zittau (Landkreis Görlitz) Schmierereien entdeckt, die die Polizei auf den Plan riefen.
Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, seien Beamte gegen 10.10 Uhr zu dem Schulzentrum ausgerückt, nachdem Schülern an einer Tür Schmierereien ins Auge gefallen waren.
Der verantwortliche Schmierfink soll demnach mit Straftaten gedroht haben. Weitere Details zum Inhalt verriet die Polizei nicht.
Die Polizei ermittelt nun, wer für die Drohungen verantwortlich ist und wie aktuell diese sind. Auch wenn derzeit keine Gefahr für die Schüler bestehe, wird in der kommenden Woche eine Streife zur Sicherung der Schule abgestellt.
Bereits im Januar 2024 gab es an der "Richard von Schlieben" Schule einen ähnlichen Fall. Damals wurden Schmierereien entdeckt, die einen Amoklauf androhten. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist unklar.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress