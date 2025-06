26.06.2025 18:00 988 Schon wieder Görlitz! Person schießt von Balkon - Schwer bewaffnete Spezialkräfte im Einsatz

Was ist bloß in Görlitz los? Am Donnerstag mussten schwer bewaffnete Spezialkräfte schon wieder zu einem Wohnhaus anrücken.

Von Maximilian Schiffhorst

Görlitz - Was ist bloß in Görlitz los? Am Donnerstag mussten schwer bewaffnete Spezialkräfte schon wieder zu einem Wohnhaus anrücken. Alles in Kürze Schüsse von Balkon in Görlitz: Spezialkräfte im Einsatz

Person schießt mit Luftgewehr an der Landeskronstraße

Drei Personen in Wohnung angetroffen, Waffe sichergestellt

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen Waffengesetz und Körperverletzung

Keine Verletzten, aber zweiter Schussfall in Görlitz innerhalb weniger Tage Mehr anzeigen In Görlitz fielen am Donnerstagnachmittag Schüsse. Die LebEL-Einheit war im Einsatz. © Danilo Dittrich Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Person gegen 14 Uhr von einem Balkon an der Landeskronstraße mit einem Luftgewehr Schüsse abgegeben. Die Einheit für lebensbedrohliche Einsatzlagen (abgekürzt LebEL) habe deshalb die betreffende Wohnung gestürmt und dabei drei Leute angetroffen. Zugleich seien eine Druckluftwaffe sowie dazugehörige Munition sichergestellt worden. "Wem die Waffe gehört und wer geschossen hat, ist nun Teil der Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und versuchter gefährlicher Körperverletzung", heißt es. Sachsen Durchbruch an Sachsen-Grenze: Polizist schießt, Flucht bis nach Dresden Görlitz Kräftiges Unwetter fegt über Sachsen: Baum kracht in Haus, Blitzeinschlag sorgt für Brand Der Kriminaldienst Görlitz befasse sich mit dem Fall. Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben. Bereits am Dienstag kam es nur rund anderthalb Kilometer entfernt zu einer Schussabgabe. Eine Frau musste daraufhin mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus gebracht werden.

Titelfoto: Danilo Dittrich