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Zerstörungswut in Sachsen: Hochstände hinters Auto gehangen und umgerissen

Auf diesen beiden Hochsitzen im Landkreis Görlitz können Jäger nun kein Wild mehr ins Visier nehmen.

Von Malte Kurtz

Neißeaue - Auf diesen beiden Hochsitzen im Landkreis Görlitz können Jäger nun kein Wild mehr ins Visier nehmen.

Im Landkreis Görlitz wurden zwei Hochstände zerstört.
Im Landkreis Görlitz wurden zwei Hochstände zerstört.  © Lausitznews

Im Zeitraum zwischen Mittwoch- und Freitagabend haben bisher unbekannte Täter zwei Hochsitze in der Gemeinde Neißeaue zerstört, wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Jagdstände hinter einem Fahrzeug befestigt, umgerissen und dann übers Feld geschleift.

Bildaufnahmen zeigen deutliche Fahrspuren im Feld vor den hölzernen Trümmerhaufen.

Die Fahrspuren im Feld deuten darauf hin, dass die Hochstände mit einem Fahrzeug umgerissen wurden.
Die Fahrspuren im Feld deuten darauf hin, dass die Hochstände mit einem Fahrzeug umgerissen wurden.  © Lausitznews
Die Ermittlungen laufen.
Die Ermittlungen laufen.  © Lausitznews

Laut Polizeiangaben blieb ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zurück. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Titelfoto: Bildmontage: LausitzNews

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