Zerstörungswut in Sachsen: Hochstände hinters Auto gehangen und umgerissen

Neißeaue - Auf diesen beiden Hochsitzen im Landkreis Görlitz können Jäger nun kein Wild mehr ins Visier nehmen.

Im Landkreis Görlitz wurden zwei Hochstände zerstört. © Lausitznews

Im Zeitraum zwischen Mittwoch- und Freitagabend haben bisher unbekannte Täter zwei Hochsitze in der Gemeinde Neißeaue zerstört, wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Jagdstände hinter einem Fahrzeug befestigt, umgerissen und dann übers Feld geschleift.

Bildaufnahmen zeigen deutliche Fahrspuren im Feld vor den hölzernen Trümmerhaufen.