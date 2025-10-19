Mit Netz und Decke "bewaffnet": Feuerwehr und Polizei auf Schwanenfang
Zittau - Polizei und Feuerwehr haben am Sonntagmittag einen umherlaufenden Jungschwan im Stadtgebiet von Zittau geschnappt!
Ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz bestätigte den tierischen Einsatz gegenüber TAG24. Kurz vor 12 Uhr riefen Passanten die Beamten zur Komturstraße. Dort streifte ein Schwan umher.
Einsatzkräfte machten sich mit Netz und Decken bewaffnet auf die "Jagd". Nach einiger Zeit gelang es, das Tier einzufangen.
Nach Rücksprache mit Verantwortlichen des Zittauer Tierparks transportierten Feuerwehrleute den Entenvogel per Käfig zum Olbersdorfer See. Dort watschelte er, offenbar ganz in die Nähe seiner Familie, wieder zurück ins Wasser.
Gegen 13 Uhr erklärten Beamte den Fall für beendet und rückten ab. Die Feuerwehr musste zum Abschluss noch etwas tierische Notdurft im Transportkäfig mittels Schlauch des Löschfahrzeugs entfernen.
Titelfoto: xcitepress/Thomas Baier