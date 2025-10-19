Mit Netz und Decke "bewaffnet": Feuerwehr und Polizei auf Schwanenfang

Zittau - Polizei und Feuerwehr haben am Sonntagmittag einen umherlaufenden Jungschwan im Stadtgebiet von Zittau geschnappt!

Mit Netz und Decke "bewaffnet" jagte die Polizei einem umherlaufenden Schwan in Zittau hinterher. © xcitepress/Thomas Baier

Ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz bestätigte den tierischen Einsatz gegenüber TAG24. Kurz vor 12 Uhr riefen Passanten die Beamten zur Komturstraße. Dort streifte ein Schwan umher.

Einsatzkräfte machten sich mit Netz und Decken bewaffnet auf die "Jagd". Nach einiger Zeit gelang es, das Tier einzufangen.

Nach Rücksprache mit Verantwortlichen des Zittauer Tierparks transportierten Feuerwehrleute den Entenvogel per Käfig zum Olbersdorfer See. Dort watschelte er, offenbar ganz in die Nähe seiner Familie, wieder zurück ins Wasser.