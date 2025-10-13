Nicht seine erste Bluttat: Messermann stach schon wieder zu

Görlitz - Es begann als gemütlicher Abend. Doch nun sitzt Sajjad A. (29) wegen versuchten Totschlags auf der Anklagebank im Landgericht Görlitz . Laut Anklage hatte er einen Bekannten in Hoyerswerda niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Nicht die einzige Messerattacke des Irakers.

Der Iraker Sajjad A. (29) muss sich derzeit am Landgericht Görlitz verantworten. © kmk

Im April traf sich Sajjad mit anderen in der Wohnung eines Freundes an der Albert-Schweitzer-Straße in Hoyerswerda. Nach reichlich Alkohol geriet er aber nachts mit einem Gast in Streit. So sehr, dass Sajjad seinem Opfer laut Anklage "unvermittelt" ein Messer in den Bauch rammte.

Der Angegriffene drehte sich weg, worauf Sajjad ihm weitere zweimal in den Rücken stach! Schwerst verletzt kollabierte das Opfer, konnte nur durch sofortiges Eingreifen anderer Gäste und des Notarztes gerettet werden.

Außerdem, so die Anklage, stach Sajjad schon Dezember 2024 im Asylheim in Kamenz, vermutlich mit einem Messer, einem Bewohner ins Gesäß.

Auch diese Wunde musste chirurgisch versorgt werden.