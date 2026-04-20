20.04.2026 13:21 Graffiti-Ärger in Sachsen: Warum kaum ein Täter gefasst wird

Kommunen kämpfen gegen Schmierereien und hohe Reinigungskosten, während die Aufklärungsquote bei Sachbeschädigungen niedrig bleibt. TAG24 hat nachgehakt.

Von Isabel Klemt

Sachsen - Während zahlreiche sächsische Kommunen gegen Schmierereien kämpfen und hohe Reinigungskosten tragen müssen, bleibt die Aufklärungsquote bei Ermittlungen eher gering. TAG24 hat nachgehakt.

Illegales Graffiti ist in vielen Kommunen ein großes Problem, während die Aufklärungsquote gering bleibt. © Holm Helis Wie Martin Strunden, Sprecher des Sächsischen Staatsministeriums des Innern, auf TAG24-Anfrage mitteilt, liegt die durchschnittliche Aufklärungsquote der letzten zehn Jahre (2016 bis 2025) bei 15 Prozent. Gleichzeitig ist in den Jahren 2023 bis 2025 ein Anstieg der registrierten Graffiti-Sachbeschädigungen zu verzeichnen. Denn während 2023 in Sachsen 7969 Fälle gemeldet wurden, stieg die Zahl 2025 auf 8717 Fälle. Allein in Dresden wurden im Jahr 2025 insgesamt 1428 Fälle erfasst - die Dunkelziffer dürfte jedoch noch höher liegen. Sachsen "Silver Tsunami" rollt auf den Osten zu: Spalten die Baby-Boomer den Immobilienmarkt? Die meisten Graffiti-Sachbeschädigungen wurden dabei "an Bahnhöfen/Bahnanlagen, an Mehr-/Einfamilienhäusern und an öffentlichen Straßen/Wegen/Plätzen registriert", so Stunden.

Die Ermittlung von Sprayern gestaltet sich oft schwierig

Die Ermittlungen zur Identifizierung der illegalen Sprayer gestalten sich oft schwierig. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa Die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter gestalten sich dabei in vielen Fällen schwierig. Häufig werden sogenannte "Tags" (Signaturen von Sprayern) auch von Gruppen verwendet und sind dadurch nicht eindeutig einer einzelnen Person zuzuordnen. Selbst gesicherte Beweise führen nicht immer zu einer eindeutigen Täteridentifizierung: "Erkenntnisse aus sichergestellten Beweismitteln (z. B. Skizzenbücher, Bilder, Tataufzeichnungen) lassen sich oft nicht eindeutig dem Eigentümer oder einer einzelnen Tat zuordnen, sodass oft keine zweifelsfreie Identifizierungsmöglichkeit besteht", erklärt das Ministerium gegenüber TAG24. Wird ein Sprayer erwischt, reichen die möglichen Konsequenzen von Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren - je nach Schwere der Beschädigungen. Jungen Menschen werden hingegen häufig Sozialstunden oder Arbeitsauflagen auferlegt: "Bei jugendlichen Tatverdächtigen steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund", erklärt Strunden. Sachsen Upsi: A4-Raser fordert ausgerechnet Polizisten in Zivil zum Straßenrennen auf Was bleibt, sind jedoch oft die Schmierereien - deren Beseitigung hohe Kosten verursacht.

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Schmierereien zu beseitigen, ist mit hohen Kosten verbunden