 819

Grenzkontrolle in Sachsen: Kleine Häufchen Elend im Kofferraum entdeckt

An einem Grenzübergang in Sachsen haben Einsatzkräfte der Bundespolizei eine traurige Entdeckung im Kofferraum eines Autos gemacht.

Von Malte Kurtz

Krauschwitz - An einem sächsisch-polnischen Grenzübergang haben Einsatzkräfte der Bundespolizei insgesamt 13 arme Hundewelpen aus einem Auto befreit.

Die kleinen Welpen wurden in unwürdigen Plastikkisten zusammengepfercht.
Die kleinen Welpen wurden in unwürdigen Plastikkisten zusammengepfercht.  © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Am Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr, stoppten die Beamten den Fahrer (39) eines Wagens mit belgischem Kennzeichen am Grenzübergang Podrosche (bei Krauschwitz).

Im Kofferraum hatte der ebenfalls belgische Fahrer zwei mit Holzspänen gefüllte Plastikboxen, in denen acht Dackel- und fünf Bulldoggen-Welpen kauerten, wie die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Donnerstag mitteilte.

Die Bundespolizei verdeutlichte, dass eine starke Bremsung und gar ein Unfall unter diesen Transportbedingungen für die kleinen Fellnasen äußerst tragisch hätte enden können.

Airports, Lotto, blaue Schwerter: In diesen Unternehmen steckt Sachsen mit drin
Sachsen Airports, Lotto, blaue Schwerter: In diesen Unternehmen steckt Sachsen mit drin

Futter und Wasser hatten die circa sechs Wochen alten Hundebabys nicht, ebenso wenig wie gültige Einreisedokumente.

Die Tiere wurden deshalb durch das Veterinäramt sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet.

Insgesamt 13 Welpen sollten über die Grenze geschmuggelt werden.
Insgesamt 13 Welpen sollten über die Grenze geschmuggelt werden.  © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

Die gute Nachricht: Eine tierärztliche Untersuchung ergab, dass die Vierbeiner in einem "überraschend guten" Gesundheitszustand waren - trotz ihrer unwürdigen Lagerung um Kofferraum.

Titelfoto: Bildmontage: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Mehr zum Thema Sachsen: