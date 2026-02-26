Polizei-Munition weg! Linke greift Innenminister an

Dresden - Hat der Innenminister wirklich alles im Griff? Die Linke hat Zweifel, zumindest wenn es um Munition bei der sächsischen Polizei geht.

Dieses Gewehrmagazin "verloren" Beamte der Bereitschaftspolizei Ende vergangenen Jahres bei Hainichen. © Erik Frank Hoffmann

Wie eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Rico Gebhardt (62) ergab, fehlten zuletzt 572 Patronen und 32 Stück Trainingsmunition. Die tauchten so schnell wieder auf, wie sie verschwunden waren. Und zwar auf dem Papier.

Die Gewehrpatronen entpuppten sich als Rechenfehler, die Munition sei vom Hersteller zu Testzwecken entnommen worden, erklärt Innenminister Armin Schuster (64, CDU) in seiner Antwort und spricht von "Buchungsdifferenzen" und "unzureichenden Verwendungsnachweisen".

Weil der Innenminister zu einem Vorfall vom Dezember schweigt, vermutet Gebhardt, "dass er dieses Problem weder im Griff noch Interesse an transparenter Aufklärung hat".