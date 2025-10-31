Großbrand in Sachsen: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen

Trebsen - Bis in die Morgenstunden warnte die Warn-App NINA die Bewohner von Trebsen in der Nähe von Grimma vor einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen die Flammen.

Die Rauchentwicklung war schon von Weitem sichtbar. © Medienportal-Grimma

"Durch den Brand in einer Scheune kommt es zu einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Eine Gefahr für die eigene Gesundheit kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr ist im Einsatz", hieß es um 9 Uhr in der Warn-App.

Gegen 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte über das Feuer informiert. Nach ersten Informationen sollen Strohballen gebrannt haben.

Wie es zu dem Brand kam, ist aktuell noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Steffen Kunze, stellvertretender Kreisbrandmeister, teilte einem Reporter vor Ort mit, dass die Flammen zwar unter Kontrolle gebracht werden konnten, die Nachlöscharbeiten jedoch andauerten.