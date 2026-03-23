Große Menge Marihuana bei Grenzkontrolle in Ostsachsen entdeckt

Görlitz - Mit stolzen 428 Gramm Marihuana am Körper wollten zwei Männer über die Görlitzer Stadtbrücke nach Polen ausreisen. Aber Pustekuchen.

Insgesamt 428 Gramm Marihuana trugen die beiden Männer in Plastikbeuteln an ihrem Körper. © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Die Bundespolizei schöpfte in der Nacht auf Montag Verdacht, als ein 33-Jähriger mit seinem Kumpel um kurz nach Mitternacht die Grenze überqueren wollte.

Beide Beteiligten waren bereits polizeibekannt, wie die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mitteilte. Einmal wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, einmal wegen besonders schweren Diebstahls.

Nun kommt ein weiterer Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzu, denn im Zuge der Kontrolle tasteten die Beamten die Körper der Männer ab und stießen dabei auf mehrere Plastikbeutel voller Marihuana - insgesamt 428 Gramm!

Beide Männer wurden festgenommen.