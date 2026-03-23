Große Menge Marihuana bei Grenzkontrolle in Ostsachsen entdeckt
Görlitz - Mit stolzen 428 Gramm Marihuana am Körper wollten zwei Männer über die Görlitzer Stadtbrücke nach Polen ausreisen. Aber Pustekuchen.
Die Bundespolizei schöpfte in der Nacht auf Montag Verdacht, als ein 33-Jähriger mit seinem Kumpel um kurz nach Mitternacht die Grenze überqueren wollte.
Beide Beteiligten waren bereits polizeibekannt, wie die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mitteilte. Einmal wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, einmal wegen besonders schweren Diebstahls.
Nun kommt ein weiterer Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzu, denn im Zuge der Kontrolle tasteten die Beamten die Körper der Männer ab und stießen dabei auf mehrere Plastikbeutel voller Marihuana - insgesamt 428 Gramm!
Beide Männer wurden festgenommen.
Der 33-Jährige rechtfertigte sich gegenüber der Polizei und argumentierte, dass die Droge inzwischen ja legal sei. Dass pro Person aber laut Gesetz nur 25 Gramm des Rauschmittels bei sich getragen werden dürfen, hatte er offenbar nicht mitbekommen.
Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf