26.05.2026 06:57 Naturalienkabinett nach Jahren wieder geöffnet: Einblick in eine Welt voller Wunder

Wer das Historische Naturalienkabinett von Waldenburg betritt, findet es so vor, wie es vor 180 Jahren eingerichtet wurde.

Von Mandy Schneider

Waldenburg - Die Dielen knarren bei jedem Schritt. Säuberlich mit Tinte beschriftete Schildchen erläutern die Ausstellungsstücke in den Vitrinen aus Eichenholz. Deren Glas spiegelt leichte Dellen. Wer das Historische Naturalienkabinett von Waldenburg (Landkreis Zwickau) betritt, findet es so vor, wie es vor 180 Jahren eingerichtet wurde: das Museum eines Museums, einzigartig in Deutschland.

Schon immer Teil der Ausstellung ist das siamesische Kalb. © Ralph Kunz Der Kontrast befindet sich in der Etage darunter: eine der modernsten Ausstellungen Sachsens, durch die Besucher von Fürst Otto Victor I. von Schönburg-Waldenburg virtuell und vergnüglich geleitet werden, 2019 ausgezeichnet mit dem Museumspreis - und kurz darauf wegen eines Wasserschadens fast sieben Jahre geschlossen. Nach umfangreicher Sanierung sind jetzt beide Ausstellungen wieder geöffnet. "Die historische Sammlung hat ihren eigenen Sound", schwärmt Tourismus-Chefin Caroline Hummitzsch (40). "Hunderte Waldenburger kamen zur Eröffnung und standen Schlange, um zu schauen, ob jedes Ausstellungsstück noch an seinem Platz steht. Viele haben die Sammlung als Kind gesehen und zeigen sie jetzt ihren Enkeln."

Ebenfalls Teil der Ausstellung: Die 2600 Jahre alte Mumie von Schep-en-Hor. © Ralph Kunz

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Zu sehen sind in Glasgefäßen eingelegte Föten. © Ralph Kunz

OPTIK Das Museum bietet auch interaktive Elemente. Caroline Hummitzsch (40) vom Sachgebiet Tourismus Waldenburg erklärt dabei, wie Soda entsteht. © Ralph Kunz

Fördermittel halfen, das fürstliche Haus zu sanieren