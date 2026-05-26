Neue Allzweck-Helis für Sachsens Polizei: Das macht sie besonders
Dresden/Leipzig - Lange war völlig offen, wann Airbus die beiden bereits vor zwei Jahren bestellten Helikopter für die Hubschrauberstaffel der sächsischen Polizei liefert. Nun ist zumindest einer endlich da. Ein ziemlich exklusiver Blick in einen (noch) ziemlich geheimen Hangar.
"Polizei" steht in großen Lettern auf dem Fluggerät, das seit Ende vergangener Woche in einem Hangar auf dem Dresdner Flughafen steht. Der Airbus H 145 war bereits für Ende vergangenen Jahres angekündigt, ließ aber wegen Lieferschwierigkeiten, so die offizielle Diktion, auf sich warten.
Beim 13,45 Meter langen und circa vier Meter hohen Modell handelt es sich um einen zweimotorigen Mehrzweckhubschrauber. Bis zu elf Personen finden darin Platz.
Die Maschine ist zudem mit einem Glas-Cockpit ausgestattet und fliegt bis etwa 250 km/h schnell. Die Nutzlast beträgt bis zu 1900 Kilogramm. Selbstverständlich kann der Heli auch Wasser transportieren.
Und das soll er auch. Obwohl bei der Polizei stationiert, soll er künftig auch bei Katastrophenlagen eingesetzt werden, zur Waldbrandbekämpfung etwa. Kostenpunkt: rund 20 Millionen Euro.
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Waldbrände haben zu Umdenken geführt
Drei der Modelle hat der Freistaat 2024 bestellt. Sie sollen Althubschrauber des Modells Typ EC 135 ersetzen.
Experten hatten nach den verheerenden Waldbränden in der Sächsischen Schweiz eine Optimierung der Technik empfohlen. Einer der Hubschrauber wurde bereits geliefert. Nummer drei soll in den nächsten Wochen folgen.
Schon deutlich vorher kann jeder einen Blick auf die neueste Lieferung werfen. Die Polizei wird den vor wenigen Tagen ausgelieferten H145 nach TAG24-Informationen beim "Tag der Polizei" am Wochenende in Leipzig präsentieren.
Der Heli ist dann nur eines von vielen Angeboten, aber sicher der Hingucker
- Tag der Polizei, 30. Mai, 10-17 Uhr, Dübener Landstraße 4, Leipzig.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Sylvio Dittrich (2)