Neue Allzweck-Helis für Sachsens Polizei: Das macht sie besonders

Dresden/Leipzig - Lange war völlig offen, wann Airbus die beiden bereits vor zwei Jahren bestellten Helikopter für die Hubschrauberstaffel der sächsischen Polizei liefert. Nun ist zumindest einer endlich da. Ein ziemlich exklusiver Blick in einen (noch) ziemlich geheimen Hangar.

Bessere Möglichkeiten für die polizeiliche Gefahrenabwehr und die Kriminalitätsbekämpfung, aber auch für den Brand- und Katastrophenschutz - Innenminister Armin Schuster (67, CDU) vor dem ersten der drei H145. © imago/Sylvio Dittrich

"Polizei" steht in großen Lettern auf dem Fluggerät, das seit Ende vergangener Woche in einem Hangar auf dem Dresdner Flughafen steht. Der Airbus H 145 war bereits für Ende vergangenen Jahres angekündigt, ließ aber wegen Lieferschwierigkeiten, so die offizielle Diktion, auf sich warten.

Beim 13,45 Meter langen und circa vier Meter hohen Modell handelt es sich um einen zweimotorigen Mehrzweckhubschrauber. Bis zu elf Personen finden darin Platz.

Die Maschine ist zudem mit einem Glas-Cockpit ausgestattet und fliegt bis etwa 250 km/h schnell. Die Nutzlast beträgt bis zu 1900 Kilogramm. Selbstverständlich kann der Heli auch Wasser transportieren.

Und das soll er auch. Obwohl bei der Polizei stationiert, soll er künftig auch bei Katastrophenlagen eingesetzt werden, zur Waldbrandbekämpfung etwa. Kostenpunkt: rund 20 Millionen Euro.