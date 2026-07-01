Großeinsatz in Sachsen: Was ist da los?

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Großes Polizei-Aufgebot im Landkreis Bautzen! Am Mittwochmorgen sind zahlreiche Einsatzkräfte in den beschaulichen Neukircher Ortsteil Weißbach angerückt.

Von Maximilian Schiffhorst

Neukirch - Großes Polizei-Aufgebot nahe Königsbrück im Landkreis Bautzen! Am frühen Mittwochmorgen sind zahlreiche Einsatzkräfte in den beschaulichen Neukircher Ortsteil Weißbach angerückt.

Im Neukircher Ortsteil Weißbach läuft seit dem frühen Mittwochmorgen ein Polizei-Großeinsatz.
Im Neukircher Ortsteil Weißbach läuft seit dem frühen Mittwochmorgen ein Polizei-Großeinsatz.  © xcitepress

Wie die Polizei mitteilte, durchsuchen dort Beamte der Direktion Görlitz und des Landeskriminalamtes mehrere Objekte.

"Die Maßnahmen stehen in Zusammenhang mit der Verfolgung von Straftaten gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz. Ziel ist es, verfahrensrelevante Beweismittel sicherzustellen", heißt es.

Auf TAG24-Nachfrage erklärte ein Polizei-Sprecher, dass der Einsatz seit circa 6 Uhr läuft.

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Bislang unbestätigten Angaben zufolge sollen Kräfte ein Wohngebäude umstellt und die Personen im Inneren über Lautsprecher aufgefordert haben, das Haus langsam und mit erhobenen Händen zu verlassen und sich anschließend auf den Boden zu legen.

Auch vermummte Beamte sind vor Ort.
Auch vermummte Beamte sind vor Ort.  © xcitepress
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Im Visier stehen mehrere Gebäude.
Im Visier stehen mehrere Gebäude.  © xcitepress
Zahlreiche Einsatzfahrzeuge sind angerückt.
Zahlreiche Einsatzfahrzeuge sind angerückt.  © xcitepress

Der betroffene Bereich soll weiträumig abgesperrt sein. Entlang einer Straße sind viele Polizeiwagen aufgereiht. Fotos zeigen auch teils vermummte Beamte.

Titelfoto: xcitepress

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