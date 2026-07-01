Großeinsatz in Sachsen: Was war da los?

Neukirch - Großes Polizei-Aufgebot nahe Königsbrück im Landkreis Bautzen ! Am frühen Mittwochmorgen sind zahlreiche Einsatzkräfte in den beschaulichen Neukircher Ortsteil Weißbach angerückt.

Im Neukircher Ortsteil Weißbach lief am Mittwochvormittag ein Polizei-Großeinsatz. © xcitepress

Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten dort Beamte der Direktion Görlitz und des Landeskriminalamtes mehrere Objekte.

"Die Maßnahmen standen in Zusammenhang mit der Verfolgung von Straftaten gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz. Ziel war es, verfahrensrelevante Beweismittel sicherzustellen", heißt es.

Auf TAG24-Nachfrage erklärte ein Polizei-Sprecher, dass der Einsatz circa 6 Uhr begann.

Bislang unbestätigten Angaben zufolge sollen Kräfte ein Wohngebäude umstellt und die Personen im Inneren über Lautsprecher aufgefordert haben, das Haus langsam und mit erhobenen Händen zu verlassen und sich anschließend auf den Boden zu legen.