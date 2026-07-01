Großeinsatz in Sachsen: Was war da los?

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Großes Polizei-Aufgebot im Landkreis Bautzen! Am Mittwochmorgen sind zahlreiche Einsatzkräfte in den beschaulichen Neukircher Ortsteil Weißbach angerückt.

Von Maximilian Schiffhorst

Neukirch - Großes Polizei-Aufgebot nahe Königsbrück im Landkreis Bautzen! Am frühen Mittwochmorgen sind zahlreiche Einsatzkräfte in den beschaulichen Neukircher Ortsteil Weißbach angerückt.

Im Neukircher Ortsteil Weißbach lief am Mittwochvormittag ein Polizei-Großeinsatz.
Im Neukircher Ortsteil Weißbach lief am Mittwochvormittag ein Polizei-Großeinsatz.  © xcitepress

Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten dort Beamte der Direktion Görlitz und des Landeskriminalamtes mehrere Objekte.

"Die Maßnahmen standen in Zusammenhang mit der Verfolgung von Straftaten gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz. Ziel war es, verfahrensrelevante Beweismittel sicherzustellen", heißt es.

Auf TAG24-Nachfrage erklärte ein Polizei-Sprecher, dass der Einsatz circa 6 Uhr begann.

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Bislang unbestätigten Angaben zufolge sollen Kräfte ein Wohngebäude umstellt und die Personen im Inneren über Lautsprecher aufgefordert haben, das Haus langsam und mit erhobenen Händen zu verlassen und sich anschließend auf den Boden zu legen.

Auch vermummte Beamte waren vor Ort.
Auch vermummte Beamte waren vor Ort.  © xcitepress
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Im Visier standen mehrere Gebäude.
Im Visier standen mehrere Gebäude.  © xcitepress
Zahlreiche Einsatzfahrzeuge waren angerückt.
Zahlreiche Einsatzfahrzeuge waren angerückt.  © xcitepress

Der betroffene Bereich war weiträumig abgesperrt. Entlang einer Straße standen viele Polizeiwagen aufgereiht. Fotos zeigten auch teils vermummte Beamte. Gegen 10.30 Uhr konnte der Einsatz abgeschlossen werden.

Erstmeldung vom 1. Juli, 10.16 Uhr. Letzte Aktualisierung am 1. Juli, 13.36 Uhr.

Titelfoto: xcitepress

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