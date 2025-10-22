Großeinsatz in Zittau: Was ist da los?
Zittau - Großaufgebot in Zittau! Seit Mittwochmorgen befinden sich zahlreiche Kräfte von Polizei und Technischem Hilfswerk (THW) am Weinaupark nahe der deutsch-polnischen Grenze im Einsatz.
"Anlass dafür ist eine Europäische Ermittlungsanordnung", erklärte Anja Leuschner (36), Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Görlitz.
Es werde eine Wiese nach Beweismitteln durchsucht.
Weitere Details könnten gegenwärtig noch nicht bekannt gegeben werden.
Auf Fotos ist zu sehen, wie mehrere Mannschaftswagen auf dem Areal geparkt stehen. Ein Versorgungszelt des THW mit Tischen und Bänken sowie ein Notstromaggregat sind aufgebaut.
Von einer länger andauernden Maßnahme kann daher ausgegangen werden.
Laut der Sprecherin sind auch die Bereitschaftspolizei sowie das sächsische Landeskriminalamt vor Ort beteiligt.
Titelfoto: Danilo Dittrich