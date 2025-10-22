 1.468

Großeinsatz in Zittau: Was ist da los?

Großaufgebot in Zittau! Am Mittwochmorgen rückten zahlreiche Kräfte von Polizei und THW zum Weinaupark nahe der deutsch-polnischen Grenze an.

Von Maximilian Schiffhorst

Zittau - Großaufgebot in Zittau! Seit Mittwochmorgen befinden sich zahlreiche Kräfte von Polizei und Technischem Hilfswerk (THW) am Weinaupark nahe der deutsch-polnischen Grenze im Einsatz.

Mehrere Mannschaftswagen der Polizei stehen seit Mittwochmorgen am Weinaupark in Zittau.
Mehrere Mannschaftswagen der Polizei stehen seit Mittwochmorgen am Weinaupark in Zittau.  © Danilo Dittrich

"Anlass dafür ist eine Europäische Ermittlungsanordnung", erklärte Anja Leuschner (36), Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Görlitz.

Es werde eine Wiese nach Beweismitteln durchsucht.

Weitere Details könnten gegenwärtig noch nicht bekannt gegeben werden.

Offenes Wesen, offene Tür: In Heikes Modeschlösschen ist der Kunde noch Freund
Sachsen Offenes Wesen, offene Tür: In Heikes Modeschlösschen ist der Kunde noch Freund

Auf Fotos ist zu sehen, wie mehrere Mannschaftswagen auf dem Areal geparkt stehen. Ein Versorgungszelt des THW mit Tischen und Bänken sowie ein Notstromaggregat sind aufgebaut.

Das THW unterstützt mit Technik und Logistik.
Das THW unterstützt mit Technik und Logistik.  © Danilo Dittrich

Von einer länger andauernden Maßnahme kann daher ausgegangen werden.

Laut der Sprecherin sind auch die Bereitschaftspolizei sowie das sächsische Landeskriminalamt vor Ort beteiligt.

Titelfoto: Danilo Dittrich

Mehr zum Thema Sachsen: