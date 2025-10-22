Großeinsatz in Zittau: Was ist da los?

Zittau - Großaufgebot in Zittau! Seit Mittwochmorgen befinden sich zahlreiche Kräfte von Polizei und Technischem Hilfswerk (THW) am Weinaupark nahe der deutsch-polnischen Grenze im Einsatz.

Mehrere Mannschaftswagen der Polizei stehen seit Mittwochmorgen am Weinaupark in Zittau. © Danilo Dittrich

"Anlass dafür ist eine Europäische Ermittlungsanordnung", erklärte Anja Leuschner (36), Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Görlitz.

Es werde eine Wiese nach Beweismitteln durchsucht.

Weitere Details könnten gegenwärtig noch nicht bekannt gegeben werden.

Auf Fotos ist zu sehen, wie mehrere Mannschaftswagen auf dem Areal geparkt stehen. Ein Versorgungszelt des THW mit Tischen und Bänken sowie ein Notstromaggregat sind aufgebaut.