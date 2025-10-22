Shoppen in der Vorweihnachtszeit: Diese Adventssonntage sind in Sachsen verkaufsoffen

Dresden/Chemnitz/Leipzig - Auch zur diesjährigen Vorweihnachtszeit können sich Shopping-Begeisterte wieder auf verkaufsoffene Sonntage in Sachsen freuen. Die Termine variieren je nach Region.

Im Advent hat Sachsen wieder verkaufsoffene Sonntage zu bieten. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

So öffnen die Geschäfte in der Dresdner Innenstadt am 30. November und am 14. Dezember von 12 bis 18 Uhr - parallel zum Striezelmarkt, der wenige Tage vorher beginnt.

In Leipzig sind verkaufsoffene Sonntage anlässlich des Leipziger Weihnachtsmarktes für den 30. November und 21. Dezember geplant.

Ebenfalls an den Adventssonntagen des 30. Novembers und 21. Dezembers können Kunden in Chemnitz ihre Weihnachtsgeschenke einkaufen.

Im Osten des Landes öffnen die Geschäfte am 7. Dezember in Görlitz und jeweils am 30. November sowie 14. Dezember in Freiberg, Pirna und Bautzen. Die Läden in Plauen und Zwickau laden am 7. und 21. Dezember zum Bummeln ein.