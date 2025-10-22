Offenes Wesen, offene Tür: In Heikes Modeschlösschen ist der Kunde noch Freund

In Moritzburg gibt es seit 30 Jahren eine kleine Boutique, in der Heike Hofmann ihre Kunden an sieben Tagen in der Woche berät.

Von Katrin Koch

Moritzburg - Am Ende der Schlossallee thront das berühmte Jagdschloss Moritzburg. An der Seite der Schlossallee kleidet seit 30 Jahren die Boutique "Modeschlösschen" ihre Kunden ein - täglich, sieben Tage in der Woche. Weder Schloss noch Schlösschen kennen Ruhetage.

Liebt Mode über alles: die Moritzburger Boutique-Chefin Heike Hofmann (58).
© Steffen Füssel

Im Oktober 1995 öffnete Heike Hofmann (58) ihr kleines, nicht einmal 30 Quadratmeter großes Geschäft. Die gelernte Wirtschaftskauffrau nutzte die Aufbruchstimmung und ihre Erfahrungen aus der DDR-"Jugendmode".

"Bis heute erkenne ich auf den ersten Blick, welche Jeansgröße und Gürtellänge ein Kunde benötigt", lacht Heike Hofmann. Vor allem die Männer danken es ihr.

In ihrer Boutique geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. Das war am Anfang nicht immer so.

"Aber dann hat mein Vater mich immer ermutigt: Ist doch gut, Du hast Zeit für Dich, hol Dir aus der benachbarten Eisdiele einen Eisbecher mit heißen Himbeeren und Sahne. Das hat gewirkt - ich war wieder gut drauf."

Beratung - wie hier bei Kundin Evelyn Weber (66) - wird bei Heike Hofmann großgeschrieben.
© Steffen Füssel

Heikes Boutique hat mittlerweile drei Mitarbeiterinnen

Das "Modeschlösschen" in der Mini-Passage an der Moritzburger Schlossallee.
© Steffen Füssel

Heikes freundliche, kompetente Beratung sprach sich schnell rum. Aus dem Eine-Frau-Geschäft wurde eine Boutique mit drei Mitarbeiterinnen und Stammkunden, die von der Havel oder aus der Lüneburger Heide anreisen.

Freundschaften zu Schlossbesuchern und Einheimischen entstanden.

"Ich liebe es einfach, Menschen um mich zu haben", verrät Heike ihr Erfolgsrezept - gewürzt mit italienischer Mode und Fingerspitzengefühl beim Einkauf und im Umgang mit den Kunden.

Heikes Tipp für diesen Herbst/Winter: "Weite Hosen, Cord, Kuschelmode, bei den Farben Burgunder, Beige und Bordeaux."

