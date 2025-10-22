Offenes Wesen, offene Tür: In Heikes Modeschlösschen ist der Kunde noch Freund

Moritzburg - Am Ende der Schlossallee thront das berühmte Jagdschloss Moritzburg . An der Seite der Schlossallee kleidet seit 30 Jahren die Boutique "Modeschlösschen" ihre Kunden ein - täglich, sieben Tage in der Woche. Weder Schloss noch Schlösschen kennen Ruhetage.

Liebt Mode über alles: die Moritzburger Boutique-Chefin Heike Hofmann (58). © Steffen Füssel

Im Oktober 1995 öffnete Heike Hofmann (58) ihr kleines, nicht einmal 30 Quadratmeter großes Geschäft. Die gelernte Wirtschaftskauffrau nutzte die Aufbruchstimmung und ihre Erfahrungen aus der DDR-"Jugendmode".

"Bis heute erkenne ich auf den ersten Blick, welche Jeansgröße und Gürtellänge ein Kunde benötigt", lacht Heike Hofmann. Vor allem die Männer danken es ihr.

In ihrer Boutique geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. Das war am Anfang nicht immer so.

"Aber dann hat mein Vater mich immer ermutigt: Ist doch gut, Du hast Zeit für Dich, hol Dir aus der benachbarten Eisdiele einen Eisbecher mit heißen Himbeeren und Sahne. Das hat gewirkt - ich war wieder gut drauf."