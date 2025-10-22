Offenes Wesen, offene Tür: In Heikes Modeschlösschen ist der Kunde noch Freund
Moritzburg - Am Ende der Schlossallee thront das berühmte Jagdschloss Moritzburg. An der Seite der Schlossallee kleidet seit 30 Jahren die Boutique "Modeschlösschen" ihre Kunden ein - täglich, sieben Tage in der Woche. Weder Schloss noch Schlösschen kennen Ruhetage.
Im Oktober 1995 öffnete Heike Hofmann (58) ihr kleines, nicht einmal 30 Quadratmeter großes Geschäft. Die gelernte Wirtschaftskauffrau nutzte die Aufbruchstimmung und ihre Erfahrungen aus der DDR-"Jugendmode".
"Bis heute erkenne ich auf den ersten Blick, welche Jeansgröße und Gürtellänge ein Kunde benötigt", lacht Heike Hofmann. Vor allem die Männer danken es ihr.
In ihrer Boutique geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. Das war am Anfang nicht immer so.
"Aber dann hat mein Vater mich immer ermutigt: Ist doch gut, Du hast Zeit für Dich, hol Dir aus der benachbarten Eisdiele einen Eisbecher mit heißen Himbeeren und Sahne. Das hat gewirkt - ich war wieder gut drauf."
Heikes Boutique hat mittlerweile drei Mitarbeiterinnen
Heikes freundliche, kompetente Beratung sprach sich schnell rum. Aus dem Eine-Frau-Geschäft wurde eine Boutique mit drei Mitarbeiterinnen und Stammkunden, die von der Havel oder aus der Lüneburger Heide anreisen.
Freundschaften zu Schlossbesuchern und Einheimischen entstanden.
"Ich liebe es einfach, Menschen um mich zu haben", verrät Heike ihr Erfolgsrezept - gewürzt mit italienischer Mode und Fingerspitzengefühl beim Einkauf und im Umgang mit den Kunden.
Heikes Tipp für diesen Herbst/Winter: "Weite Hosen, Cord, Kuschelmode, bei den Farben Burgunder, Beige und Bordeaux."
