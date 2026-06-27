Von England nach Sachsen: Wie aus einer Gärtner-Idee das Blumenparadies Altzella wurde

Nossen - Zum 25. Mal lockt am Samstag und Sonntag die "Blumen- und Gartenschau Altzella" in den Klosterpark.

Klosterchefin Ina Schumann probiert im Refektorium den Selfie-Point aus. © Holm Helis

Was 1999 mit 14 Gärtnereien und Ausstellern begann, hat sich über die Jahre zu einem Blumenparadies mit bis zu 130 Anbietern und 12.000 Besuchern ausgewachsen. Zum Jubiläum schnupperte Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU) an den duftenden Rosen.

"Ich habe zwar schon viele Kletter- und Strauchrosen, aber ein Plätzchen findet sich immer noch - auch wenn mein Mann den Kopf schüttelt", lacht Klepsch. Manchmal würde ja auch was eingehen. "Im Garten im Erzgebirge besteht immer die Gefahr, dass die Rehe die Knospen wegknabbern."

Eine ganz besondere Rose hat Klosterchefin Ina Schumann vorzuweisen: die Sorte "Altzella". "Die Züchtung aus dem Pfarrgarten Sachsdorf wurde im Kloster bei der Blumenschau getauft", erinnert sich Schumanns Vorgängerin Ingrid Welzig.

Sie weiß auch noch: "Die Idee zur Blumenschau hatte 1999 unser Gärtner. Er war viel in England unterwegs und sah dort in vielen Ortschaften kleine Blumenschauen. Da zu diesem Zeitpunkt Schreiberei, Konversenhaus und Toiletten der Klosteranlage saniert waren, konnten wir starten."