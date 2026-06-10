Gutachten zeigt, wie sehr Sachsen EU-Geld braucht

Dresden - Das Kabinett beriet am Dienstag ein ifo-Gutachten, das aufzeigte, wie die EU-Förderung im Rahmen des Mittelfristigen Finanzrahmens (MFR) in Sachsen ab 2028 wirkt.

Auch die Landwirte beäugen kritisch die Pläne der EU-Kommission für die zukünftige Vergabe von Fördermitteln. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Das Papier bestätigt klar, dass Sachsen auf die Mittel aus Brüssel dringend angewiesen ist, um etwa erfolgreich die Infrastruktur, Wirtschaft und Forschungslandschaft auszubauen und zu sichern.

Das Gutachten warnt zugleich vor Bestrebungen der Bundesregierung und der Europäischen Kommission, regionale Förderpolitik künftig stärker zu zentralisieren und die Kompetenzen für Entscheidungen von den Regionen in die jeweiligen nationalen Hauptstädte zu verlagern.