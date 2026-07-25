Brand hinterlässt 400 Hektar Wald in Asche: "Es war alles ganz still" - so ging es weiter

Brandenburg - Lodernde Flammen haben auch in Deutschland immer wieder verheerende Folgen für Wälder. Doch wie geht es weiter, wenn die einstige Natur in Asche liegt? Die MDR-Doku "Aus der Asche - Was kommt nach dem Waldbrand?" zeigt unter anderem, was aus dem Kiefernwald in Brandenburg geworden ist.

Professor Pierre Ibisch leitet das Forschungsprojekt PYROPHOB. © MDR/Capricornum Film/Uwe Müller

Es ist August 2018, als in einem Kiefernwald in Brandenburg ein Feuer ausbricht, das sich rasant ausbreitet.

Insgesamt 400 Hektar Natur fielen dem Brand zum Opfer. Mehrere Dörfer mussten evakuiert werden und die Rauchschwarten zogen bis ins 50 Kilometer entfernte Berlin.

"Es war alles ganz still" und das Leben über der verbrannten Erde schien wie angehalten, erinnert sich Professor Pierre Ibisch.

Er leitet das Forschungsprojekt PYROPHOB. Darin soll geschaut werden, wie sich verbrannte Waldflächen am besten erholen und ob man Wälder feuersicherer gestalten kann.

Das Problem nach einem Waldbrand: "Es geht sehr viel an Bodenfruchtbarkeit verloren", erklärt Doktor Werner Gerwin. Er hat sich auf die Bodenkunde spezialisiert.