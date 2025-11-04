Dresden - Gute Nachrichten für Strom- und Gaskunden in Dresden und Ostsachsen : Ab 1. Januar senkt SachsenEnergie die Preise. Der Stromverbrauchspreis sinkt um bis zu 4,24 Cent pro Kilowattstunde, was einem Vier-Personen-Haushalt bis zu 91 Euro Ersparnis im Jahr bringt.

Zwar steigt der Grundpreis nach sechs Jahren erstmals leicht an - um bis zu 1,94 Euro im Monat -, doch unterm Strich bleibt für die meisten Kunden ein Plus im Geldbeutel.

Grund für die Senkung sind günstige Stromeinkäufe und niedrigere Netzentgelte, die der Versorger an seine Kunden weitergibt.

In Dresden kostet die Kilowattstunde Strom damit künftig 35,71 Cent. Alle Haushalte ohne Preisbindung werden in den kommenden Tagen schriftlich informiert.

Auch beim Erdgas gibt's Entlastung: Heizen soll 2026 etwas günstiger werden. Der Preis sinkt um 0,34 Cent je Kilowattstunde, weil die Gasspeicherumlage wegfällt.