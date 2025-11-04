Lokführer wird während der Fahrt bewusstlos: So kamen die Passagiere danach ans Ziel

Dresden/Bautzen - Drama in der Länderbahn: Am Montagabend verlor der Zugführer (32) der Länderbahn wegen medizinischer Probleme das Bewusstsein.

Der Rettungsdienst half dem fahrunfähigen Lokführer. © LausitzNews.de/ Florian Nicks

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr, wie die Feuerwehr Ostsachsen am Abend gegenüber TAG24 bestätigte.

Glücklicherweise konnte er noch vorher selbst dafür sorgen, dass die Sache für alle Fahrgäste glimpflich ausging.

19.04 Uhr verließ der RE 1 den Bahnhof Bischofswerda, sollte etwas über zehn Minuten später in Bautzen einfahren. Doch plötzlich merkte der Fahrer, dass es ihm immer schlechter ging:

"Der Kollege merkte dann aufkommendes Unwohlsein und löste deshalb kurz vor dem Bahnhof Bautzen gegen 19.15 Uhr noch selbst die Schnellbremsung aus, wodurch der Zug etwa in Höhe Stiebnitz zum Stehen kam", sagt Länderbahn-Sprecherin Katerina Hagen (51).

"Er schaffte es auch noch dem Notfall-Bereitschaftsdienst der Länderbahn den Standort zu schicken, um das liegengebliebene Fahrzeug so schnell wie möglich finden zu können."

Die Schaffnerin fand den jungen Mann danach bewusstlos im Führerstand, alarmierte den Rettungsdienst. Dieser rückte unter anderem mit einer Draisine an, brachte auch einen Ersatz-Lokführer mit. Mit 108 Minuten Verspätung konnte die Fahrt dann fortgesetzt werden.