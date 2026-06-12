Happy Birthday! Sachsens "Silberpfeil"-Züge feiern zehnjähriges Jubiläum

Chemnitz - Leise, barrierefrei und Steckdosen an den Sitzplätzen: Die sogenannten "Silberpfeile" sind von Sachsens Schienen nicht mehr wegzudenken. Die modernen Züge feiern nun Jubiläum - seit zehn Jahren bringen sie Millionen Fahrgäste durch den Freistaat.

Die "Silberpfeil"-Züge der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) feiern zehnjähriges Jubiläum. © Maik Börner

"Die Triebzüge Coradia Continental sind bequem, leise und schnell", sagt Falk Ester (57) vom Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS).

Seit dem 12. Juni 2016 sind die "Silberpfeile" im Einsatz. Es war ein historischer Tag für den sächsischen Bahnverkehr.



Denn: Bei der Beschaffung der Züge kam erstmals in Ostdeutschland ein kommunales Fahrzeugpool-Modell zum Einsatz.

Das Konzept: Die "Silberpfeile" wurden nicht vom Verkehrsunternehmen selbst, in diesem Fall die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) beschafft, sondern durch den VMS mit Unterstützung des Freistaates bereitgestellt.



Somit konnten 29 hochmoderne Züge auf die Schiene geschickt werden. Die Fahrzeuge haben sich innerhalb der letzten zehn Jahre bewährt. Sie bieten Gepäckablagen, barrierefreie Zustiege und Toiletten und ein ruhiges Fahrgefühl.