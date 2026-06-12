Große Freude im Landkreis: Storchenpaar wieder Eltern geworden

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Das Storchenpaar Possi und Possine hat auch in diesem Jahr auf dem 20 Meter hohen Schornstein der Grundschule in Possendorf Nachwuchs bekommen.

Von Lea Schober

Bannewitz-Possendorf - Auch in diesem Jahr hat das Storchenpaar Possi und Possine auf dem rund 20 Meter hohen Schornstein der Grundschule in Possendorf im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wieder Nachwuchs bekommen.

Im April kehrten Possi und Possine auf den Schornstein der Grundschule in Possendorf zurück.
Im April kehrten Possi und Possine auf den Schornstein der Grundschule in Possendorf zurück.  © Bannewitz/Heiko Wersig

Insgesamt sind vier Jungstörche geschlüpft, die von Possine unermüdlich mit Nahrung versorgt werden.

Der Nistplatz ist für viele Menschen in der Region längst ein vertrautes Bild. Die Einwohner verfolgen das Geschehen rund um das Nest jedes Jahr mit großer Spannung.

Wie Bannewitz’ Bürgermeister Heiko Wersig (43) auf TAG24-Anfrage erzählt: "Der Storch ist seit vielen Jahren ein besonderes Symbol für unsere Heimatgemeinde und sein Nachwuchs zeigt, dass sich die Tiere bei uns wohlfühlen und gute Bedingungen vorfinden."

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Er ergänzt: "Wir wünschen den jungen Störchen weiterhin eine gute Entwicklung und hoffen, dass sie schon bald kräftig genug sind, um ihre ersten Flüge zu unternehmen".

Mit der Erlaubnis der unteren Naturschutzbehörde durfte die Drohne der Gemeinde Bannewitz das Geschehen fotografieren.
Mit der Erlaubnis der unteren Naturschutzbehörde durfte die Drohne der Gemeinde Bannewitz das Geschehen fotografieren.  © Bannewitz/Heiko Wersig
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Viele Anwohner können es kaum erwarten, das Aufwachsen der Tiere in den nächsten Wochen aus nächster Nähe beobachten zu können.

Titelfoto: Bannewitz/Heiko Wersig

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