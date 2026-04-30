Hexenfeuer zur Walpurgisnacht: So groß schätzt die Feuerwehr die Brandgefahr ein

Leipzig - Angesichts der Waldbrandgefahr rufen Sachsens Feuerwehren zur Vorsicht bei den sogenannten Hexenfeuern in der Walpurgisnacht auf. Die meisten Traditionsfeuer seien aber so gelegen, dass sie stattfinden könnten, sagte der Präsident des Landesfeuerwehrverbands, Gunnar Ullmann, der Deutschen Presse-Agentur in Leipzig . Einschränkungen könne es allerdings bei privat veranstalteten Feuern geben.

Beim Entzünden von Hexenfeuern rät die sächsische Feuerwehr zur Vorsicht. © Arno Burgi/dpa

In der Oberlausitz sind bereits mehrere Feuer vorab unerlaubt angezündet worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden in den Landkreisen Bautzen und Görlitz etwa 30 Feuer in Brand gesetzt. Die Polizei ermittele wegen Sachbeschädigung. Feuerwehren waren im Einsatz. Wer dahintersteckt, ist noch unklar.

Wenn Feuer unkontrolliert abbrennen, sei das durchaus gefährlich, sagte die Sprecherin. Flammen könnten auf Gebäude oder Wälder übergreifen.

Die meisten angemeldeten Feuer sollen am Nachmittag und Abend erst brennen. Der Präsident des Landesfeuerwehrverbands rief dazu auf, vorab zu prüfen, ob Feuer entzündet werden dürfen oder nicht.

Am Donnerstag galt laut einer Übersicht des Sachsenforsts für den Norden und Osten des Freistaats eine mittlere Waldbrandgefahr - für eine Region sogar eine hohe. Dann sind zum Beispiel Feuer oder Grillen im Wald und am Waldrand verboten. Laut Deutschem Wetterdienst ist vorerst kein Regen zu erwarten.

"Wenn Feuer erlaubt sind, sollte Abstand zu Bäumen und Häusern gehalten werden", sagte Ullmann. Außerdem sollte Eimer oder ein Gartenschlauch bereitgehalten werden, falls es doch zu einem ungewollten Brand kommt. Zudem sollte geschaut werden, wohin der Funkenflug zieht.