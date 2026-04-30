Signalstörung bei der MRB: Verspätungen zwischen Chemnitz und Dresden
Chemnitz - Aktuell kommt es bei der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) auf den Linien RE3 und RB30 zwischen Chemnitz und Dresden zu Verspätungen.
Ursache für die Probleme sind Signalstörungen, die nach den Baumaßnahmen zwischen Freiberg und Oederan aufgetreten sind. Die Störung wurde laut MRB inzwischen behoben, trotzdem kommt es noch zu Verzögerungen im Zugbetrieb. Bis zum Mittag sollen die Bahnen aber wieder pünktlich fahren.
Das Bahnunternehmen kündigte am Donnerstag bereits weitere Anpassungen im Schienenersatzverkehr auf den beiden Linien an.
Am 3. Mai finden durch die DB InfraGO zwischen 4.45 Uhr und 18 Uhr Oberleitungsarbeiten statt. Deshalb können zwischen Freital-Potschappel und Dresden-Plauen/Dresden-Neustadt keine Züge fahren.
"Der bestehende Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) im zehn-Minuten-Takt muss aus diesem Grund angepasst werden. Die Busse des verkehren zwischen Dresden Hauptbahnhof, Strehlener Straße und Freital-Potschappel über Dresden-Plauen und Nürnberger Platz", so die Mitteldeutsche Regiobahn.
Veränderte Fahrzeiten bei Schienenersatzverkehr
Wegen des Ersatzverkehrs müssen Abfahrts- und Ankunftszeiten teilweise früher beziehungsweise später gelegt werden.
Mit Aufnahme der Fahrten ab 18.13 Uhr ab Dresden-Plauen sowie 18.23 Uhr ab Dresden Hauptbahnhof, Strehlener Straße wieder im ursprünglichen zehn-Minuten-Takt fahren.
Die Züge des Regionalexpresses zwischen Tharandt und Freital-Potschappel fahren in beide Richtung mit veränderten Fahrzeiten.
Ab dem 4. Mai gibt es auch in den folgenden Nächten bis zum 10. Mai immer wieder Ersatzverkehr zwischen Dresden-Plauen und Dresden-Neustadt.
Ob Euer Zug von den Änderungen betroffen ist, könnt Ihr über den Online-Fahrplan unter www.mitteldeutsche-regiobahn.de oder an den Aushangtafeln am Bahnhof erfahren sowie über die Service-Nummer 0341/231898288.
Titelfoto: Klaus Jedlicka