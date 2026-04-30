Signalstörung bei der MRB: Verspätungen zwischen Chemnitz und Dresden

Chemnitz - Aktuell kommt es bei der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) auf den Linien RE3 und RB30 zwischen Chemnitz und Dresden zu Verspätungen.

Aktuell gibt es Verspätungen wegen einer Signalstörung auf den MRB-Linien RE3 und RB30. © Klaus Jedlicka

Ursache für die Probleme sind Signalstörungen, die nach den Baumaßnahmen zwischen Freiberg und Oederan aufgetreten sind. Die Störung wurde laut MRB inzwischen behoben, trotzdem kommt es noch zu Verzögerungen im Zugbetrieb. Bis zum Mittag sollen die Bahnen aber wieder pünktlich fahren.

Das Bahnunternehmen kündigte am Donnerstag bereits weitere Anpassungen im Schienenersatzverkehr auf den beiden Linien an.

Am 3. Mai finden durch die DB InfraGO zwischen 4.45 Uhr und 18 Uhr Oberleitungsarbeiten statt. Deshalb können zwischen Freital-Potschappel und Dresden-Plauen/Dresden-Neustadt keine Züge fahren.

"Der bestehende Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) im zehn-Minuten-Takt muss aus diesem Grund angepasst werden. Die Busse des verkehren zwischen Dresden Hauptbahnhof, Strehlener Straße und Freital-Potschappel über Dresden-Plauen und Nürnberger Platz", so die Mitteldeutsche Regiobahn.