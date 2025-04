Historische Räder auf Nostalgie-Tour in Sachsen

Flöha - Auf alten Drahteseln und in passender Kleidung wie zu Opas Zeiten strampeln sich am Freitag die Teilnehmer der 4. Stempelbremsen-Ausfahrt auf einem Rundkurs von Falkenau nach Flöha und zurück ab.

Hochradweltmeister von 2018 Helmut Arnold aus Penig ist einer der Teilnehmer. © Thomas Fritzsch

"23 Teilnehmer haben sich angemeldet, darunter auch der Hochradweltmeister 2018, Helmut Arnold aus Penig. Jetzt muss nur noch das Wetter halten", hofft Organisator Andreas Liebscher (68) vom Verein "Sportmuseum Mittelsachsen".

Er selbst geht mit einem sogenannten Ballonrad aus den 1930er-Jahren an den Start. "Die wurden nach dem Ersten Weltkrieg wegen kaputter Straßen mit besonders robusten Reifen hergestellt. Das ist auch heute manchmal ganz praktisch."

Zur Ausfahrt erwartet werden auch ehemals in Chemnitz gefertigte Fabrikate wie Diamant, Wanderer, Presto und ESWECO.



Die zwölf Kilometer lange Tour startet 16.30 Uhr an der ehemaligen Unteren Baumwollspinnerei Falkenau, Dorfstraße 15, führt auf dem Radweg nach Flöha. Bei einer Rast am Parkplatz an der Eisenbahnbrücke ist Gelegenheit, mit den Oldie-Radlern ins Gespräch zu kommen.